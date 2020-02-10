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فن

شاهد.. ليوناردو دي كابريو بحفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:15 ص
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
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شروق ابراهيم
تألق النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ببدلة توكسيدو على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

شاهد.. ليوناردو دي كابريو بحفل الأوسكار
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