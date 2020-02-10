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فن

رامي مالك يصل الأوسكار برفقة حبيبته لوسي بوينتون.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:27 ص
رامي مالك وحبيبته
رامي مالك وحبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون
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شروق ابراهيم
اصطحب النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون لحفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من  زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

رامي مالك يصل الأوسكار برفقة حبيبته لوسي بوينتون.. صور
رامي مالك يصل الأوسكار برفقة حبيبته لوسي بوينتون.. صور
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