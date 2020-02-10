حفل الأوسكار 2020.. American Factory أفضل فيلم وثائقي

خطف فيلم American Factory جائزة أفضل فيلم وثائقي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.





ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



