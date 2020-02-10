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فن

حفل الأوسكار 2020 .. لورا ديرن أفضل ممثلة دور ثان عن Marriage Story

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:29 ص
لورا ديرن
لورا ديرن
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شروق ابراهيم

فازت النجمة العالمية لورا ديرن بجائزة افضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم Marriage story  خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92. 

فيلم "قصة زواج" يكافح مخرج وممثلة جمعهما الزواج لسنوات عديدة على التكيف مع حياتهما بعد الطلاق، حيث تتغير الأمور من حولهما مما يؤدي إلى مواجهة الكثير من الأزمات،ويشارك في بطولة الفيلم ادم ديفير ولورا ديرن.

ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من  زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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