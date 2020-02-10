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فن

ناتالي بورتمان ترتدي معطفا منقوشا بأسماء المخرجات المحرومات من ترشيح الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:52 ص
ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان
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شروق ابراهيم
في لافتة انسانية، ظهرت النجمة العالمي ناتالي بورتمان بمعطف أسود طويل منقوش عليه اسماء المخرجات اللواتي حرمن من ترشيحات الأوسكار لهذا العام، في رسالة غير مباشرة ان الأوسكار يحمل طابع العنصرية.

قدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

ناتالي بورتمان ترتدي معطفا منقوشا بأسماء المخرجات المحرومات من ترشيح الأوسكار
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