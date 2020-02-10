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تعليمات الرئيس السيسي.. 14 عربة لتوقيع الكشف الطبي على أهالي عزبة الهجانة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:10 ص
قافلة طبية للكشف
قافلة طبية للكشف على أهالي عزبة الهجانة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور ابراهيم عاشور، منسق قوافل محافظة القاهرة، إن الدولة تدعم القوافل الطبية المتنقلة وامدادها بكل ما تحتاجه من أدوات وأجهزة وأدوية وأطباء، متابعًا أن القافلة في عزبة الهجانة بها كل التخصصات لعمل الكشف الطبي الكامل لأهالي المنطقة.


وتابع منسق قوافل محافظة القاهرة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن كل الأدوية التي يحتاجها المواطنون تصرف مجانًا وان القافلة يكون بها 2 من الاطباء الاستشاريين لكل تخصص، وأن القافلة في منطقة عزبة الهجانة مكونة من 14 سيارة كشف متنقل، موضحًا انه يتم الكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.


وأضافت الدكتورة مها السباعي، مدير منطقة شرق مدينة نصر الطبية، أن آخر احصائية اوضحت ان هناك 2.5 مليون مواطن ممن يقطنون في عزبة الهجانة يحتاجون إلى الرعاية الطبية، وهم الأشد احتياجًا للخدمات الطبية.


واشارت إلى أن القافلة المقامة حاليًا في منطقة عزبة الهجانة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تفقده المنطقة وتكون على نفقة الدولة وبها خدمات موسعة تزيد من انتفاع المواطنين بالخدمات الصحية.


وأطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان، لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا.


وتأتي هذه القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارته التفقدية أمس لمنطقة عزبة الهجانة.

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