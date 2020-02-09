الهجانة عزبة الأصحاء.. بتوجيهات الرئيس السيسي.. 17 عيادة متنقلة وصيدلية متكاملة لمدة 3 أيام.. سيارتا إسعاف للنقل الفوري للحالات إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات والجراحات

بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..

وزيرة الصحة تطلق قافلة علاجية شاملة كافة التخصصات الطبية لأهالي عزبة الهجانة بالمجان

- القافلة تضم 17 عيادة متنقلة وصيدلية متكاملة لمدة 3 أيام

-سيارتين إسعاف للنقل الفوري للحالات إلي المستشفيات لإجراء الفحوصات والجراحات





أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات لتقديم الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان، لأهالي عزبة الهجانة، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.





تأتي القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير " حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وذلك عقب زيارته التفقدية أول أمس لمنطقة عزبة الهجانة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القافلة تتكون من 58 فردًا من الطاقم الطبي، وتحتوي على 17 عياة طبية منها 3 عيادات أطفال، وعيادتين لكل تخصص من تخصصات العظام والنساء والأنف والأذن، وعيادة لكل من الرمد والأسنان والمسالك والجلدية والجراحة، ومعامل دم وطفيليات، إضافة إلى صيدلية متحركة، وعربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع الرأي وأخرى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.





وأضاف مجاهد أن سيارتين لتنظيم الأسرة انضمتا للقافلة الطبية، لافتًا إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين، وأمراض الغدة الدرقية والتبول اللاإرادي وشلل الأطفال والسكر.





وأكد مجاهد، توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطي جميع الأمراض، وتوفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان.





ولفت مجاهد إلى أن القافلة تضم موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء الجراحات والعمليات للمرضي.