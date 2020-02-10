ميدو يفتح النار على حكام الدوري: التحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية





ونشر ميدو تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "صباح الخير وطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء....".

واعقبها بعدة تغريدات جاء فيها الآتي: "هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري..عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق".





وتابع: "أتوقع قرار من اللجنة المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام.."





واردف ميدو قائلا: "للجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الان والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة، يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني.."





وأكمل: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام..الحكام تتعامل بتعالي شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثوا مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب ان يتغير فورا!!"





واختتم ميدو كلامه قائلًا:"الحكم الذي يخطئ أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات وهذا يجب ان يتغير لان مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين!!"





يذكر أن نادي الزمالك قد فاز أمس الأحد، على مضيفه نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري العام، وهي المباراة التي شهدت احتساب ركلتي جزاء دار حولهما خلاف كبير في الوسط الكروي.

هاجم أحمد حسام ميدو، أسطورة نادي الزمالك، والمدير الفني لنادي مصر المقاصة، التحكيم المصري، وذلك بعد مباراة نادي القلعة البيضاء والتي جمعته بنادي الإسماعيلي.