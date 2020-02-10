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حوادث

بعد مصرع تلميذ دهسا.. قرار عاجل من النيابة بشأن مديري إدارة منيا القمح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قررت نيابة منيا القمح العامة بالشرقية، اليوم الاثنين، استدعاء مدير إدارة منيا القمح التعليمية، ومدير مدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسي، وعامل المدرسة، لسؤالهم فى واقعةدهس الطفل "مصطفى ع" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسي بمركز منيا القمح، أسفل عجلات سيارة.


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صرحت نيابة منيا القمح، بدفن جثة طالب بالصف الخامس الابتدائي بقرية أبوطوالة بمركز منيا القمح اليوم، الأحد، كان لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء خروجه من المدرسة في فترة الفسحة؛ لإحضار سندوتش من منزله، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.


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تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة "مصطفي ع"، 11 سنة، بالصف الخامس الإبتدائي، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء خروجه من المدرسة صدمته سيارة محملة بماتور مياه.

وبالفحص تبين أنه أثناء خروج التلميذ من المدرسة فترة الفسحة لإحضار سندوتش من المنزل، صدمته السيارة أمام منزله وتوفي في الحال.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، من ضبط قائد السيارة والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير المحضر رقم 8582 لسنة 2020 منيا القمح . 

 

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