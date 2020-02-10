"سوهاج" تبحث مع الأجهزة التنفيذية استيفاء نموذج تحديد المشكلات السكانية

ترأس المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماعا مناقشة استيفاء نموذج تحديد موقف المشكلات السكانية، في إطار مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية "بحضور ليلة الشيمي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتورة وفاء حمدي مقرر المجلس القومي للسكان بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى .

وأكد السكرتير المساعد، في بيان، الاثنين، أهمية القضية السكانية، واهتمام الدولة بهذه القضية كونها من أحد أهم المشاكل التي يتم مواجهتها حاليا، مشيرا إلى ضرورة الإيمان بهذه القضية واستشعار اهميتها وتأثيرها على كافة مجالات التنمية بالمجتمع، مشيرا إلى ضرورة استغلال وسائل التواصل والتكنولوجيا الاستغلال الأمثل، وعدم اتباع الشكل التقليدي في حلول المشاكل المتعلقة بالقضية السكانية، لكي يساهم ذلك بشكل كبير في سرعة الاستجابة للمشكلات، والخروج بتوصيات يكون لها مردود حقيقي وفعال على أرض الواقع والمجتمع.

وأشارت ليلة الشيمي، مدير وحدة السكان، إلى أهمية أهداف مشروع القضية السكانية، وضرورة استيفاء كافة الجهات المعنية لنموذج تحديد موقف المشكلة السكانية في أقرب وقت ممكن؛ للوقوف على المشكلات وعرضها على المحافظ؛ لتنفيذ الحلول الفعالة، والتنسيق مع مسئولي مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أنه سيتم إعداد تقرير دوري بالإنجازات التي تمت بوحدة السكان والأنشطة والندوات التي تمت المشاركة بها وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.