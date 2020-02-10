إنتر ضد ميلان.. أرقام قياسية في ليلة رباعية ديربي الغضب

- حقق إنتر الفوز للمرة الثانية في تاريخه، على ميلان في مباراة تأخر فيها بهدفين، بعدما فاز في نوفمبر من عام 1949 بنتيجة 6-5.





- وصل إنتر للمباراة الثامنة ضد ميلان في الدوري الإيطالي دون هزيمة، بواقع 5 فوز و3 تعادلات.



- أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، سادس لاعب يسجل في أول مباراتين ديربي.





- سجل زلاتان إبراهيموفيتش 6 أهداف في 7 مباريات لعبها أمام الإنتر في الدوري الإيطالي.





وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 32، بالمركز العاشر.

