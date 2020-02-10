إنتر ضد ميلان.. أرقام قياسية في ليلة رباعية ديربي الغضب

حقق إنتر ميلان، فوزًا تاريخيًا على جاره ميلان، برباعية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 23 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".
وكان ميلان متقدمًا بهدفين في الشوط الأول، عن طريق أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 ،46، قبل أن ينجح الأفاعي في تحقيق ريمونتادا تاريخية، بتسجيله رباعية بتوقيع كل من مارسيلو بروزوفيتش، ماتياس فيتشينو، وستيفان دي فري، وروميلو لوكاكو بالدقائق 51، 54، 70، 94، أسفرت عن فوزهم بالثلاث نقاط.
ونستعرض أهم ملامح ليلة رباعية إنتر في شباك ميلان بـ السطور التالية
- نجح إنتر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في ديربي ميلان، وهو إنجاز لم يحققه النيراتزوري منذ عام 1983.
- حقق إنتر الفوز للمرة الثانية في تاريخه، على ميلان في مباراة تأخر فيها بهدفين، بعدما فاز في نوفمبر من عام 1949 بنتيجة 6-5.
- وصل إنتر للمباراة الثامنة ضد ميلان في الدوري الإيطالي دون هزيمة، بواقع 5 فوز و3 تعادلات.
- أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، سادس لاعب يسجل في أول مباراتين ديربي.
- سجل زلاتان إبراهيموفيتش 6 أهداف في 7 مباريات لعبها أمام الإنتر في الدوري الإيطالي.
وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 32، بالمركز العاشر.
وكان إنتر قد حسم ديربي الدور الأول من الموسم الحالي، بفوزه على ميلان 2-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الرابع من الكالتشيو.