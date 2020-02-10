AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ضد ميلان.. أرقام قياسية في ليلة رباعية ديربي الغضب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:45 ص
إبراهيموفيتش - لوكاكو
إبراهيموفيتش - لوكاكو
Advertisements
إسراء أشرف
حقق إنتر ميلان، فوزًا تاريخيًا على جاره ميلان، برباعية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 23 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وكان ميلان متقدمًا بهدفين في الشوط الأول، عن طريق أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 40 ،46، قبل أن ينجح الأفاعي في تحقيق ريمونتادا تاريخية، بتسجيله رباعية بتوقيع كل من مارسيلو بروزوفيتش، ماتياس فيتشينو، وستيفان دي فري، وروميلو لوكاكو بالدقائق 51، 54، 70، 94، أسفرت عن فوزهم بالثلاث نقاط.

ونستعرض أهم ملامح ليلة رباعية إنتر في شباك ميلان بـ السطور التالية

- نجح إنتر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في ديربي ميلان، وهو إنجاز لم يحققه النيراتزوري منذ عام 1983.

- حقق إنتر الفوز للمرة الثانية في تاريخه، على ميلان في مباراة تأخر فيها بهدفين، بعدما فاز في نوفمبر من عام 1949 بنتيجة 6-5.

- وصل إنتر للمباراة الثامنة ضد ميلان في الدوري الإيطالي دون هزيمة، بواقع 5 فوز و3 تعادلات.

- أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، سادس لاعب يسجل في أول مباراتين ديربي.

- سجل زلاتان إبراهيموفيتش 6 أهداف في 7 مباريات لعبها أمام الإنتر في الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 54 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 32، بالمركز العاشر.

وكان إنتر قد حسم ديربي الدور الأول من الموسم الحالي، بفوزه على ميلان 2-0، بالمباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الرابع من الكالتشيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عهد إبراهيموفيتش الجديد .. ميلان يتحدى إنتر بـ ديربي الغضب الليلة

إنتر ضد ميلان.. موعد مباراة ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش ضد لوكاكو.. تشكيل إنتر وميلان المتوقع لـ ديربي الغضب

إبراهيموفيتش يقود كتيبة ميلان لمواجهة إنتر في ديربي الغضب

تشكيل إنتر لديربي ميلان في الدوري الإيطالي

ميلان ضد إنتر.. إبراهيموفيتش يمنح هدفين لـ الروسونيري في الشوط الأول

ترشيحاتنا

كعقاب قاس.. سيدة تطلب الطلاق والمحكمة تقرر إعطاءها نصف ثروة الزوج

أعاد التنس المصري للعالمية.. من هو محمد صفوت؟

بعد ان كتبت تعبيرا عن السلامة المرورية.. الطفلة رنيم تلقى مصرعها في حادث سير بالرياض

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

بعد ظهورها شبه عارية.. أول صور لـ لينا أحمد الفيشاوي

بالستان الأبيض.. ريم مصطفى بإطلالة صباحية تبهر متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ..وعد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. أب قرر شراء هدية عبر الإنترنت لطفله فوجد نفسه في ورطة

أسعار إم جي mg في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور