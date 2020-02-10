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أخبار العالم

أمريكا تبدأ الانسحاب من قواعدها في العراق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:47 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق
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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، ببدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق.

وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، قالت اليوم الاثنين، إن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدموًا طلبًا رسميًا إلى الجيش العراقي لسحب قواتهم من العراق العاملة هناك في إطار التعاون الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة، بدر الزبادي، قوله: " فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبًا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتًا الى أن"جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها  كخطوة أولى للانسحاب".

وأضاف أن"الحكومة المقبلة مسئولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد العسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان"، مبينًا أن "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

وفي مطلع يناير الماضي، صوت مجلس النواب العراقي  بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكدت الشهر الماضي، عدم وجود نية لإنسحاب قواتها من الأراضي العراقية، مضيفة أن الهدف من التواجد الأمريكي في العراق هو البقاء في الشرق الأوسط. 
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