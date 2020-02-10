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أخبار البلد

شاهد.. خطة الحكومة لإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:49 ص
تطوير قطاع الغزل
تطوير قطاع الغزل والنسيح
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محمود مطاوع
ينشر موقع صدى البلد فيديو لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر والجهود التي تقوم بيها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا القطاع. 

ويوضح الفيديو التعاون بين شركة "ريتر" العالمية للغزل، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج لإنشاء أكبر مصنع للغزل في الشرق الأوسط.

وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إستراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادًا إلى عددا من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.
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