صناعة البرلمان: طارق عامر جراح ماهر نجح في علاج تشوهات السياسة المالية والنقدية

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لنجاحه الكبير فى تحقيق العديد من الإنجازات في فترة هي الأصعب حيث واجهت البلاد أشد أزمة في 30 عامًا ومشكلات اقتصادية كبرى تتطلب دورًا نشطًا من جانب البنك المركزي.





وقال " عامر " فى بيان اليوم الاثنين، إن محافظ البنك المركزى كان جراحا ماهرا فى علاج تشوهات وامراض السياسة المالية والنقدية والحفاظ على سعر العملة ومنع الانهيار والسيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي إلى جانب مساهمته الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي ورفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في التاريخ اضافة الى القرار الصعب الخاص بتعويم العملة المحلية التي غيرت مجرى الاقتصاد في 3 نوفمبر 2016، وكان لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري وأبرزها دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى السوق المصرية على مدى ثلاث سنوات.





وأكد المهندس محمد فرج عامر ان محافظ البنك المركزى نجح بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ سياسيات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق بالسياسات المالية والنقدية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.





مشيدا بالمبادرات المهمة التى اطلقها البنك المركزى لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد، والتي دعمت مناخ الاستثمار وتحفيزه وتشمل المبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه مصري على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة ومبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، ومبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال وغيرها من المبادرات الاخرى.