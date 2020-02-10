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حوادث

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:29 م
الطفلة الرضيعة ضحية
الطفلة الرضيعة ضحية مذبحة حدائق الاهرام
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل موقع صدى البلد على صور المقاول المتهم بإرتكاب حادث مذبحة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة العثور علي ٣ جثث من أسرة واحدة بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن الزوج قتل زوجته وابنته ثم انتحر بالقفز من الطابع الرابع لعجزه عن سداد ٣١ مليون جنيه ديون متراكمة. 


وأشارت التحريات إلى أن الزوج له تعاملات مالية مع مقاولين في مجال البناء والمقاولات وتراكمت عليه ديون بلغت ٣١ مليون جنيه اتفق معهم علي سدادها علي دفعات وأقساط ولكن عجزه عن سداد تلك المبالغ دفعه للتفكير في الانتحار وقرر قتل زوجته وطفلته الرضيعة ثم الانتحار. 

وأمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس النيابة بنقل الجثامين  إلي مشرحة زينهم وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.


وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد توقيتات الوفاة لكل جثة من الثلاثة والفارق بين توقيت وفاة كل منهم، ووصلت سيارات الإسعاف أمام العقار مسرح الجريمة لنقل القتلى للمشرحة، وطلبت النيابة بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها كاملة.

وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية حول العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام أن الزوجة مخنوقة والأب والابنة مصابين بكسور وتهشم بالجمجمة.

وشرحت التحريات بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الزوجة تبلغ من العمر ٣٤ عاما عثر عليها في "بلكونة" الشقة  مخنوقة ب "كوفية" الزوج.

كما تبين من الفحص برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن زوجها مقاول ٤٥ سنة وابنتهما ٩ أشهر عثر علي جثتيهما بمنور العقار متوفيين اثر كسر بقاع الجمجمة والقتلى هم أشرف ص 45 سنة مقاول، وزوجته إيمان م 35 سنة ربة منزل، وطفلتهما نجوى 9 أشهر.
زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام
زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام
زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام
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