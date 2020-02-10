التشكيل المتوقع لـ الأهلى أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء الإثنين، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتحمل مواجهات الأهلي وطلائع الجيش العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة التي نرصدها في السطور التالية.





تحمل مواجهة الإثنين التي تجمع الأهلي بطلائع الجيش الرقم 26، بعد أن التقى الفريقان في 25 مباراة سابقة.





حقق الأهلي الفوز في 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا في خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: على معلول ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد هاني.





خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة وأجاى





خط الهجوم: مروان محسن.