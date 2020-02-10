تفاصيل حادثة بغيضة في لندن بسبب فيروس كورونا

كشفت صحيفة الجارديان ا لبريطانية عن حادثة عنصرية بغيضة في بريطانيا، تلقي الضوء على ما يواجهه الصينيون في أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين، وانتقل منها للعالم.





قالت صحيفة الجارديان، إن محاورة بغيضة بين اثنين من البريطانيين من ذوي البشرة البيضاء كشف العنصرية اتجاه الصينيين، حيث قال الاثنان :"سنكون في مأزق إذا عطس هؤلاء" قاصدين بذلك الصينيون في الشوارع.





ونقل هذا، مواطن بريطاني من أصل صيني، وهو جيسون نجان وشقيقه، من بعض الأشخاص الذين مروا بجانبهما بمحطة بيكاديللي بمدينة مانشستر، حيث يقطن7 آلاف صيني.





قال نجان وهو مستشار قانوني ولد وترعرع في مانشستر، إن مستوى العنصرية المعادية للآسيويين الذي اكتشف بعد ظهور فيروس كورونا "مروع"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.





وأضاف: "هناك تحيز تجاه الصينيين، أو أي شخص ذي ملامح آسيوية. إنه لأمر مروع أن يحصل هذا في عصرنا الحالي".





وتدير والدة نجان مطعما صينيا في روكدال بمانشستر الكبرى. ويبدو أن ظهور الفيروس التاجي قد أثر على مداخيل المطعم، خاصة خلال فترة حلول العام القمري الجديد، منذ تأكيد تسجيل إصابات بكورونا في نيويورك.





وعلى الرغم من إصابة 4 أشخاص فقط بالفيروس في بريطانيا، إلا أن الجالية الصينية في المملكة، البالغ قوامها 390 ألف شخص، قد لاحظت تعاملا عنصريا للغاية مع أفرادها بسبب الأزمة الصحية التي يشهدها العالم.





وذكر تقرير الجارديان أن طالبا في الدراسات العليا بمدينة شيفيلد، تعرض لمضايقات لفظية وجسدية في الشارع لارتدائه قناعا للوجه، بينما تعرض طالبان آخران، أعتقد خطأ أنهما صينيان، للرشق بالبيض.





كما تلقى مركز مانشستر الصيني عشرات الشكاوى عن الحوادث العنصرية التي تستهدف الأطفال في المدارس في جميع أنحاء المنطقة.





وأكدت شرطة شمال يوركشاير أنها تلقت تقريرين عن الإساءة اللفظية، حيث يفيد الأول بتعرض أشخاص ذي مظهر آسيوي لتعليقات سلبية حول فيروس كورونا في يورك، أما الحادث الثاني فقد تعرض خلاله موظفو مقهى آسيوي للإساءة اللفظية.





وفي الأسبوع الماضي، أصدرت جامعة يورك، التي تضم حوالي 2000 طالب صيني، بيانا يدعو إلى الاحترام والتسامح، بعد نشر تعليقات كره وعنصرية على صفحة الاعترافات المجهولة في الجامعة.



