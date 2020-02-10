7 جامعات تتنافس في مسابقة العزف بأسبوع الجامعات الأول بسوهاج

انطلقت منذ قليل فعاليات المسابقة الفنية في مجال العزف التي تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة ١٢ جامعة مصرية ضمن فاعليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجاري.





وقال انتصار أبو الدهب مدير النشاط الفنى والثقافي،أن المسابقة تقام بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة الجديد، وذلك بمشاركة ٧ أعضاء من هيئة التدريس من ٧ جامعات وهم سوهاج، المنيا، بني سويف، طنطا، أسيوط، جنوب الوادي والوادي الجديد.





وأضاف أحمد عاطف مسئول مسابقة العزف، أن لجنة تحكيم المسابقة تضم كل من شريف صلاح ملحن وموزع موسيقي ونقيب الموسيقيين بسوهاج، الدكتور حمدي العدوي سفير النوايا الحسنه بسوريا والفرات، الدكتور منتصر القللي أحمد رئيس قسم الموسيقي العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.