AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

افتتاح فرع جديد للمعهد الفرنسي بالشيخ زايد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:43 م
شعار المعهد
شعار المعهد
Advertisements
محمد وديع
يفتتح المعهد الفرنسي بمصر فرعًا جديدًا له بالشيخ زايد، بدءًا من يوم 24 فبراير 2020، وسيقدم المعهد الفرنسي في الشيخ زايد دورات اللغة الفرنسية العامة للكبار والصغار.

وقال بيان للمعهد ورد للموقع نسخة منه، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي استجابة إلى الطلب المتزايد على دورات اللغة الفرنسية في هذا النطاق الحيوي من مدينة الشيخ زايد، مع الحرص الدائم على التميز والجودة، مشيرا إلى أن المعهد الفرنسي بمصر في الشيخ زايد سيشمل فريق عمل صغير ومعلمين متميزين وكوادر جديدة، مما يجعل الجمهور يتعلم لغة موليير على أفضل نحو ممكن.

وسيبدأ التسجيل بالمرحلة الأولى لدورات اللغة الفرنسية للكبار يوم الاثنين 24 فبراير والثلاثاءء 25 فبراير من الساعة 10 ص وحتى الساعة 5:30م، والتسجيل لدورات الفرنسية للأطفال يوم 26 فبراير من 10 ص وحتى الساعة 5:30م، كما ستبدأ دورات اللغة انطلاقا من يوم 1 مارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

تعرف على الدورات التدريبية المقدمة من ألسن عين شمس في اللغات

ترشيحاتنا

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

النادي الأهلي يستهدف ضم نجم الهلال السوداني

داخل قاعة المحكمة.. انتحار زوج أثناء نظر قضية نفي نسب في الدقهلية

كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح أحمد حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون

الوضع خطير.. الجارديان: الخروج من الإتحاد الأوروبي يهدد بتفشي كورونا فى بريطانيا

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر واللا منى ممدوح؟

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها