افتتاح فرع جديد للمعهد الفرنسي بالشيخ زايد

يفتتح المعهد ا لفرنسي بمصر فرعًا جديدًا له بالشيخ زايد، بدءًا من يوم 24 فبراير 2020، وسيقدم المعهد الفرنسي في الشيخ زايد دورات اللغة الفرنسية العامة للكبار والصغار.



