افتتاح فرع جديد للمعهد الفرنسي بالشيخ زايد

يفتتح المعهد الفرنسي بمصر فرعًا جديدًا له بالشيخ زايد، بدءًا من يوم 24 فبراير 2020، وسيقدم المعهد الفرنسي في الشيخ زايد دورات اللغة الفرنسية العامة للكبار والصغار.
وقال بيان للمعهد ورد للموقع نسخة منه، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي استجابة إلى الطلب المتزايد على دورات اللغة الفرنسية في هذا النطاق الحيوي من مدينة الشيخ زايد، مع الحرص الدائم على التميز والجودة، مشيرا إلى أن المعهد الفرنسي بمصر في الشيخ زايد سيشمل فريق عمل صغير ومعلمين متميزين وكوادر جديدة، مما يجعل الجمهور يتعلم لغة موليير على أفضل نحو ممكن.
وسيبدأ التسجيل بالمرحلة الأولى لدورات اللغة الفرنسية للكبار يوم الاثنين 24 فبراير والثلاثاءء 25 فبراير من الساعة 10 ص وحتى الساعة 5:30م، والتسجيل لدورات الفرنسية للأطفال يوم 26 فبراير من 10 ص وحتى الساعة 5:30م، كما ستبدأ دورات اللغة انطلاقا من يوم 1 مارس.