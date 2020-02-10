بمبلغ خرافي .. بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع فيرمينو





وذكرت صحيفة الصن البريطانية، أن هانز فليك، رئيس النادي البافاري، يرى في فيرمينو خير بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الحالي، والذي يكمل عامه الثاني والثلاثين، وأن الصفقة قد تكلف إدارة البايرن 75 مليون جنيهًا إسترلينيًأ، وأنه سيبني خط هجوم البافاري مع لوري ساني جناح نادي مانشستر سيتي، والذي قد ينتقل له الصيف القادم.





وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول سيعوض فيرمينو بضم فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني، والذي صار قريبًا من الانضمام لنادي الريدز.





يذكر أن فيرمينو قد انتقل لصفوف نادي ليفربول، قادمًا من نادي هيرتا برلين الألماني صيف عام 2015 ، وسجل مع ليفربول هذا الموسم 10 أهداف وصنع 12 في مختلف المسابقات.

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، يستهدف التعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف القادم.