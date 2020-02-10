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حوادث

تسمم أم وأطفالها الثلاث بسبب وجبة سمك بالإسكندرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاث بالتسمم نتيجة لتناولهم وجبه أسماك فاسدة، داخل منزلهم بمنطقة المنتزة، شرقي الإسكندرية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

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لقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة المنتزه، يفيد بوصول أسرة مكونة من أم و3 أبناء إلى مستشفى الأميري الجامعي، باشتباه تسمم، وجار إسعافهم.

انتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين أن المصابين من أسرة واحدة مكونة من زوجة و3 أطفال، تناولوا وجبة من السمك أعدتها الزوجة بمنزلها.

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تم نقل الأم وأطفالها إلى مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية وتقدم الإسعافات الأولية إليهم.

بسؤال الزوجه قالت أنهم شعروا بحالة إعياء شديدة عقب تناولهم لوجبة سمك أشتراها زوجها من أحد الباعة الجائلين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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