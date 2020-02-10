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اقتصاد

400 جنيه تراجعا في سعر الحديد اليوم الاثنين 10-2-2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ،أن شركات الحديد قامت بتخفيض أسعارها اليوم الاثنين بما يترواح ما بين 100 إلى 400 جنيه للطن ، نظرا لانخفاض أسعار البيلت عالميا بقيمة 600 جنيه في الطن. 

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن أسعار الحديد انخفضت من شركات عز بنحو 100 جنيه في الطن لتسجل 9900 جنيه بدلا من 10 الاف جنيه للطن ، كذا خفضت شركة الجارحى للصلب 150 جنيها في الطن لتصبح 9500 جنيه مقارنة بــ 9650 جنيها ارض مصنع ، كذا أعلنت بشاى للصلب خفض اسعارها 400 جنيه في الطن ليصل سعر الطن 9600 جنيه مقارنة بــ 10 الاف جنيه للطن.

ولفت إلى أنه منذ شهر يناير الماضي بدأت الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ بسبب انخفاض الأسعار العالمية، إضافة الى ركود حركة الشراء فى السوق بنسبة تصل إلى اكثر من 40٪.

ونوة الزينى إلى أن انخفاض أسعار الدولار فى السوق المحلى كان من عوامل انخفاض أسعار الحديد ، حيث أدى ذلك إلى انخفاض تكلفة الاستيراد الخاصة لمستلزمات الإنتاج من البيلت بنحو ما يقرب من 800 جنيه ، نظرا لانخفاض الدولار اكثر من جنيهين منذ أواخر 2019 الماضي. 

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