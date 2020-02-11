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أخبار البلد

مياه البحر الأحمر تستضيف ورشة الإدارة الفنية للأصول

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:42 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر
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منار نور
تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، على مدى أربعة أيام في الفترة من 10 فبراير وحتى 13 فبراير، ورشة عمل للإدارة الفنية للأصول بمشاركة العاملين بالإدارات الفنية المتخصصة ، من شركات قنا والأقصر و أسيوط وشركة مياه المنيا والبحر الأحمر.

ويأتي تنفيذ الورشة لرفع مهارات العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة وتطبيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بها وكذا الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلي تحسين سير العمل بالشركات وعليه تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.

وفى إطار خطة الشركة للتوعية الداخلية للعاملين، تم عرض أفلام وثائقية للمشاركين توضح حجم المشروعات القومية التى تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
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