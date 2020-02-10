بعد يوم من طرحها .. سقف لـ رامي جمال تحقق المليون الأول

حقق فيديو كليب أغنية "سقف" لـ رامي جمال نجاح كبير جدًا، حيث حققت الاغنية أكثر من مليون مشاهدة، كما حافظ على التريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب"، بعد يوم من طرحه عبر القناة الرسمية.





وتقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل

اتلغوا .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".





"سقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.



