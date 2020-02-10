تعليمات مهمة لجماهير الزمالك والترجي قبل لقاء السوبر الإفريقي في قطر

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والترجي مساء يوم الجمعة المقبل في قطر.





وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن الترتيبات المختلفة للقاء.





وأشار النعمة إلى أن التذاكر تم بيعها في وقت قصير للغاية، متوقعًا حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.





وأوضح أن التذاكر تم تقسيمها بالنصف بين الفريقين.





ونظمت اللجنة جولة لكأس البطولة، شملت كثيرا من الأماكن في الدولة، كما أن الكأس سيكون متوفرًا في اليوم الرياضي صباحًا في أسباير وعصرًا في كتارا، وستكون الفرصة متاحة للجماهير لالتقاط الصور معه.