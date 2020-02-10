AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليمات مهمة لجماهير الزمالك والترجي قبل لقاء السوبر الإفريقي في قطر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:23 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
طالب خالد النعمة مدير اللجنة المحلية المكلفة ببطولة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، الجماهير بالحضور المبكر إلى ملعب اللقاء. 

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والترجي مساء يوم الجمعة المقبل في قطر. 

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن الترتيبات المختلفة للقاء.

وأشار النعمة إلى أن التذاكر تم بيعها في وقت قصير للغاية، متوقعًا حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.

وأوضح أن التذاكر تم تقسيمها بالنصف بين الفريقين.

ونظمت اللجنة جولة لكأس البطولة، شملت كثيرا من الأماكن في الدولة، كما أن الكأس سيكون متوفرًا في اليوم الرياضي صباحًا في أسباير وعصرًا في كتارا، وستكون الفرصة متاحة للجماهير لالتقاط الصور معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فضل: مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك فبراير المقبل

عمرو الجنايني: نعد باستخدام أفضل تكنولوجيا لتطبيق الفار.. فيديو

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الافريقي

الاتحاد القطري يستفز الزمالك قبل أيام من مباراة السوبر الإفريقي

رسميا الزمالك يطالب بـ تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

ترشيحاتنا

ننشر صور وأنواع السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة

بمبلغ خرافي .. بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع فيرمينو

سعر ومواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi lancer 2020 .. صور

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

حقيقة الإفراج عن فنانة شهيرة بعد سجنها في قضية هتك عرض

دوري أبطال آسيا.. تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شاهر خودرو الايراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد