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فن

ريتشارد الحاج: تكريم هاني شنودة أقل شيء يقدم له.. ونجاح شاكوش حظ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:26 م
ريتشارد الحاج مع
ريتشارد الحاج مع محرر صدى البلد
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محمد هاني _ عدسة: إبراهيم قنديل

قال المنتج ريتشارد الحاج ، مالك شركة Re Media للإنتاج الموسيقي، أنه سعيد بتكريم الموسيقار هاني شنودة تقدريا لمجهوداته على مدار أربعين عام ، وان التكريم أقل شئ نستطيع ان نقدمة لقيمة كبيرة مثلة .

و تابع  ريتشارد الحاج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : اي عمل كبير هتلاقي هاني شنودة هو اللي عامل الموسيقي بتاعتة ( الحريف - المشبوة ) بالإضافة إلى انة اكتشف الهضبة عمرو دياب عندما كان شابا و راهن علية و قد كان.

و أوضح الحاج، أن شركة Re Media تعمل على إكتشاف المواهب و تساعدها لكي تشق طريقها للنجاح ، و تابع قائلا " شيماء الشايب موهبة كبيرة و انا براهن عليها و انتظروها " ، و يرى ان نجاح حسن شاكوش صدفة ليس أكثر ، حيث أن لحن الأغنية التي احدثت ضجة ( بنت الجيران) مسروق من لحن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي.

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