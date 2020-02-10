محافظ الغربية يوافق على رصف طريق الجعفرية - السنطة ..صور

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم علي رصف طريق السنطة الجعفرية علي أن يتم إدراجه في خطة رصف الطرق لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
كان النائب محمد بدراوي عوض، نائب مركز ومدينة السنطة، قد تقدم بطلب لمحافظ الغربية لطلب رصف الطريق لسوء حالته وتم الموافقة عليه .
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واضاف أن طريق السنطة الجعفرية يخدم قرابة 50الف مواطن فى قطاع السنطة والجعفرية وأن عملية الرصف ستبدء من قرية ابوالجهور حتى نهاية مرور بقرية شبرابلوله وسحيم وكفر سليمان ونهاية بقرية الجعفرية.