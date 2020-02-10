محافظ الغربية يوافق على رصف طريق الجعفرية - السنطة ..صور

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم علي رصف طريق السنطة الجعفرية علي أن يتم إدراجه في خطة رصف الطرق لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

كان النائب محمد بدراوي عوض، نائب مركز ومدينة السنطة، قد تقدم بطلب لمحافظ الغربية لطلب رصف الطريق لسوء حالته وتم الموافقة عليه .

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