AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية الحركة الوطنية تنظم ندوة حول الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان

تعقد اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى ابوزيد أولى الندوات التوعوية بالتعاون مع امانة محافظة القاهرة برئاسة نهاد خير الله والمستشار مدحت نبيل امين تنظيم القاهرة. 

وتستضيف الندوة الدكتور هشام فهمى معاون رئيس مجلس الوزراء السابق، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الامانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية.

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الندوة ستناقش الاستعدادات للانتخابات المحلية كما تستعرض مشروع قانون الادارة المحلية المقدم لمجلس النواب وكيفية تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ابو زيد في تصريحات صحفية ان سلسلة الندوات التي سيعقدها الحزب تهدف الى رفع الوعى السياسى والاقتصادى بما يتم طرحه من ملفات مهمة تمس جودة حياة المواطن المصرى.

وأكد أن حزب الحركة الوطنية المصرية، يحمل على عاتقه مهمة رفع الوعي السياسي للمجتمع إيمانا منه بضرورة خلق كوادر سياسية قادرة على تحمل مسئولية الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو زيد: 5000 مصنع متعثر تستفيد من دعم الحكومة للصناعة بـ 100 مليار جنيه

المستفيد ما يقارب 5000 مصنع متعثر.. الحكومة تدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.. برلمانيون يطالبون بـ 4 خطوات أخرى منها خفض أسعار البنزين والكهرباء

"الحركة الوطنية" يطالب بصلاحيات محددة لنواب المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

خبراء ومسئولون: إعادة تخفيض الطاقة يدعم الصناعات المغذية ويعزز مجالات التصدير.. القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية

مستقبل وطن ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.. العماري: الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة.. عبد الفتاح: مصر لديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض

الثلاثاء.. اقتصادية الحركة الوطنية تنظم ندوة حول الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد: سأجري حوارات مع الفائزين بالأوسكار ويسرا ملكة الحفل

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد

شيراز العتيري شخصية العام العربية السينمائية

ألم فظيع.. فتاة تروي معاناتها مع الختان في طفولتها.. فيديو

هاني سعيد يعتذر عن تصريحاته عقب مباراة الأهلي فى الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

أنيقة كالعادة .. رجاء الجداوى تخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان أسوان

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم