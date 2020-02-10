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محافظات

إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم عن العمل بسبب الإهمال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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إبراهيم جادالله
قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إيقاف مدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى علم عن العمل بسبب الإهمال، والتقصير في العمل، وذلك بعد نشوب حريق محدود بالادارة الصحية بالمدينة، في بعض المخلفات الخشبية "كهنة". 


وأوضح المحافظ  أن سبب إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم الدكتور محمد الجزيري عن العمل، عدم تنفيذه تعليمات اللجنة المشكلة من مديرية الصحة للمرور علي الوحدات الصحية، والتى أوصت برفع "الكهنة" وتخزينها، لحين انتهاء هيئة الخدمات الحكومية بطرحها في مزاد، وحتى اندلاع الحريق لم يتم إزالتها رغم توصيات اللجنة، حيث قرر المحافظ إيقافه عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق للوقوف علي اسباب الحريق، وجدد المحافظ تأكيده علي أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل.
 

يذكر أنه تمت السيطرة على الحريق، واخماده دون أية خسائر.

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