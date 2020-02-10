بالجاكت الفرو.. سميرة سعيد تخطف الأنظار من بيروت

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها بمجموعة صور جديدة لها من بيروت، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت الفنانة سميرة سعيد بإطلالة شتوية ناعمة، حيث ارتدت جاكت فرو باللون الرمادي الغامق، مع بنطال باللون الأسود، مما أعطاها مظهرا جذابا.





وانتعلت سميرة سعيد بوت باللون الاسود ليتناسب مع الإطلالة الصباحية الشتوية.





ونسقت مع الإطلالة الشتوية حقيبة كبيرة الحجم باللون الجملي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

وتركت سميرة سعيد شعرها البني منسدلا ومتطايرا على كتفيها.