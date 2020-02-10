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منوعات

سرقة إسرائيلية.. أفلام عربية تشارك في مهرجان سينما الشرق الأوسط

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ذكرت صفحة إسرائيل بالعربي عبر موقع التغريدات الشهير تويتر، أن عددا من الأفلام العربية ستعرض في إسرائيل خلال أسبوع أفلام خاص.



وأوضحت الصفحة أن الأفلام ستعرض في مهرجان بعنوان " سينما الشرق الاوسط"، الاسبوع المقبل، حيث سيتم عرض أفلام من دول عربية، تتضمن المغرب وسوريا والجزائر وتونس، ولبنان والسودان ومصر. وزعمت أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على الثقافة في الدول العربية.


من بين الأفلام المعروضة في المهرجان: الفيلم المغربي «صوفيا» من إخراج مريم بن مبارك، وفيلم «المومياء» المصري من إخراج شادي عبد السلام،  الفيلم الجزائري «ما زلت أختبئ كي أدخن» الفيلم التونسي «arab blues» للمخرجة ريحانة الفيلم السوداني «الحديث عن الأشجار» للمخرج صهيب جاسم الباري الفيلم اللبناني «قضية رقم 23» من إخراج زياد دويري.


الجدير بالذكر أن اسرائيل معتادة على سرقة الأعمال الفنية العربية وعرضها هناك دون الحصول على ترخيص أو موافقة من أصحاب الاعمال الفنية.



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