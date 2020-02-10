السعودية تحذر مواطنيها في بلجيكا.. لهذا السبب

جددت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات في بلجيكا بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.









وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها في تويتر اليوم أنها لا تزال تتلقى العديد من الاتصالات حول عمليات الشراء من أشخاص ودفع مبالغ لـ شركات شحن عبر شركات التحويلات المالية.









وأشارت سفارة المملكة ببلجيكا إلى أنه - وبعد التحقق من صحة المستندات والعناوين وأرقام التواصل - تبين أنها غير صحيحة.









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وحثت السفارة السعودية جميع المواطنين على ضرورة التحقق من أي تعامل تجاري وخاصة مع الشركات أو الأشخاص الذين يعتمدون على شركات التحويلات المالية وليس على البنوك المعتمدة، ما يحول دون متابعتها وإعادة الأموال لأصحابها.





كما شددت السفارة السعودية علي ضرورة التحقق عن طريق طلب نسخ من التراخيص لتلك الشركات والتأكد عبر القنوات الرسمية من صحتها.



