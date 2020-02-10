كرم جبر: إذا لم يتم الإصلاح في الصحفية القومية سيكون الوضع صعبا

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هيئة التنمية العمرانية في المحافظات هددت المؤسسات الصحفية بسحب الأراضي إذا لم يتم استثمارها.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي «أحمد موسى»، أن وكالة أنباء الشرق الأوسط خصصت لها منذ أيام العدوان الثلاثي على مصر، 50 فدانا بمنطقة المرج وتم الاعتداء عليها من جميع الجهات وأصبحت خرابا.





وأشار جبر إلى أنه من الأفضل أن يتم استغلال أصول المؤسسات الصحفية لتنمية مواردها، وهناك مقترح للتعاقد مع شركة محترفة للنظر إلى أصول المؤسسات الصحفية القومية ليتم الاستثمار فيها.





وأضاف جبر،: «إذا لم يتم الإصلاح في المؤسسات الصحفية القومية سيكون الوضع صعبا».





ونوه جبر أن الحكومة هي المسئولة عن توفير الأموال للمؤسسات الصحفية القومية، موضحا أن وزير المالية تحدث أن خطة التطوير التي استمع إليها في 2015 بشأن الصحف القومية لم يتحقق منها شئ.