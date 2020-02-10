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محافظات

«مستقبل وطن» يفتتح 9 فصول لمحو أمية السيدات بـ كفر الشيخ.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
افتتح حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ 9 فصول لمحو أمية السيدات.

جاء ذلك في إطار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب في جميع المحافظات بإشراف النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة العامة المركزية و برعاية المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.
 
وأوضحت الدكتورة حنان قنديل أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن كفر الشيخ، إنه تم افتتاح فصلين في سيدي سالم واثنين آخرين في الحامول و3 فصول في بيلا بالإضافة إلى فصل في قرية المرابعين مركز كفر الشيخ وآخر في قرية شباس عمير مركز قلين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دورها ومساعدتها لتتبوأ مكانتها المرموقة في المجتمع.
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