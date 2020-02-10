لم يقبل المال الحرام.. مواطن أسواني يرد 120 ألف جنيه لصاحبها ..صور

المعدن الأصيل للمواطن المصرى دائمًا يظهر في أوقات الشدائد ليثب دائمًا الصفات الحميدة اللامحدودة التى يتصف بها وأبرزها الأمانة والتعامل بروح الإنسانية وإعلاء الصالح العام، بعيدًا عن أى مصالح شخصية.

وفى هذا الإتجاه يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد أبناء أسوان الذى لم يرتضى بأن يدخل بيته وجيبه أي أموال غير مشروعة، أو أن تنال أسرته جزءًا من هذه الأموال وهو السائق محمد إسماعيل أحد أبناء مدينة البصيلية التابعة لمركز ومدينة إدفو.

وتأتى قصة هذا السائق محمد إسماعيل الذى عثر على حقيبة بها مبلغ كبير من المال يصل إلى 120 ألف جنيه داخل سيارته بعد نزول الركاب منها ، ولكنه لم يقوم بآخذ هذه الأموال وإستغلالها وإستثمارها لنفسه .

بل كانت المفاجأة بأنه حرص على القيام بالبحث عن صاحب المبلغ ، وقام بتسليمه إليه وذلك ترسيخًا للقيم والمبادئ النبيلة التي يتحلى بها أبناء هذه المجتمعات بأسوان الطيبة بأهلها.

وتقديرًا لهذا العمل الطيب نظمت أمانة حزب مستقبل وطن فى مدينة البصيلية بمركز إدفو إحتفالية خاصة لتكريم السائق محمد إسماعيل أحد أبناء المدينة ووفقًا لرسالة الحزب ورؤيته وتنفيذًا لتوجيهات رئيسه المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وبرعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة .

من جانبه قال شاذلى كامل أمين الوحدة الحزبية بالبصيلية بأن السائق الأمين من أبناء نجع المويسات بمدينة البصيلية ويعمل بإحدى سيارات الأجرة بين مدينتى البصيلية وأسوان ، وعلى الرغم من ظروفه الإقتصادية البسيطة ، إلا أن ذلك لم يمنعه من القيام بواجبه ورد مبلغ 120 ألف جنيه إلى صاحبها بعد أن قام بنسيانها داخل سيارة الأجرة ليؤكد بهذا العمل النبيل على أن مصرنا الحبيبة بخير وأن شعبها يحافظ دائما بقيمه ومبادئه وأخلاقه القويمة .

وفى نفس السياق أشار النائب حسن سيد خليل إلى أهمية ترسيخ هذه القيم والمبادئ وأن هذا التكريم سيخلق حالة تنافسية بين أبنائنا من شأنها أن تدعم الأخلاق الرفيعة وتعمل على تقويتها فى وجدان شبابنا .