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رياضة

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج الإفريقي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
 كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا على حساب منتخب تونس والتأهل إلى أولمبياد طوكيو صيف ٢٠٢٠ .

 ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية بأحد فنادق القاهرة ، في حضور ممثل عن شركة we و رئيس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة.

كما اتفق مسئولو شركة بريزنتيشن على إحياء النجم هشام عباس حفل الإحتفاء بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي أقيمت في تونس، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

 وأشاد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجهود المنتخب لاعبين وجهاز فني، مضيفا أن هناك سعيا كبيرا من أعضاء الاتحاد لتحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل على مستوى كل الفئات.
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