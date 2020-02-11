ملك وكتابة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب عقوبات بيراميدز .. فيديو

وقال سيد عبد الحفيظ "ماذا فعلت حتى يتم إيقافي؟ لو كنت تجاوزت في حق الحكم لقام بطردي، وقمت بعد المباراة بمصافحة لاعبي بيراميدز ولم يكن هناك أي شيء، لم يكن لي أي علاقة بـ(أحداث بيراميدز) التي نشبت بين الفريق والحكم".





وأكمل غاضبا: "هل اللائحة تنص على أن من يحصل على بطاقة صفراء يتم إيقافه ويتم تغريمه 50 ألف جنيه، على أي أساس يتم إصدار تلك العقوبة وما علاقة الأهلي بأحداث بيراميدز؟".





وأرجع القيعي والمنيسي ، تلك العقوبات وكأنها توازنات ، وهو أمر غير مقبول وغير احترافي.