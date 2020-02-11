بالتاريخ.. ننشر أبرز استحواذات البنوك في 7 أعوام

خلال العام الماضي، اعلن بنك عودة مصر برئاسة محمد بدير، العضو المنتدب، عن وجود نية لديه في الاستحواذ على البنك الأهلي اليوناني بمصر؛ مؤكدا أن الأمر مرتبط بموافقة البنك المركزي المصري علي عمليات الاستحواذ.





وتعهد " عودة مصر" في وقت سابق بالحفاظ علي كافة الحقوق الخاصة بالعاملين التابعين لـ"الأهلي اليوناني"، باعتبار أن البنك المستحوذ عليه بواقع 17 فرعا، سيكون جزءا من " عودة مصر".





ومع بداية العام الجديد أعلنت مجموعة بنك أبوظبي الأول، عن وجود نوايا حقيقية لديها في الاستحواذ على بنك عودة مصر، بعد تقديم خطابات نوايا للبنك المركزي المصري باعتباره المشرف علي الجهاز المصرفي.





وعلي الرغم من إعلان البنك المركزي المصري في وقت سابق عن عدم تلقيه أي خطابات نافية للجهالة للاستحواذ علي بنك عودة مصر، إلا أن هناك مصادر مصرفية أكدت وجود نوايا حقيقية لدي إدارة "أبوظبي الأول" في الاستحواذ علي " عودة".





وفي نوفمبر 2015 نجح البنك الأهلي الكويتي علي الاستحواذ علي بنك بيريوس مصر بنسبة 98.5% من إجمالي أصوله بقيمة بلغت 150 مليون دولار شملت 39 فرعا لـ"بريوس"، بالإضافة لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني علي أصول بنك بي إن باربيا في مارس 2013 بقيمة بلغت نصف مليار دولار بنسبة وصلت لـ95% من جملة الأصول.