AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية الخشاب تشعل tik tok بفيديو جديد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:50 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو جديد تعلن من خلاله عن مشاركتها فى تطبيق tik tok. 
وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو تؤدى بعض الحركات الخاص بالايموشن وخطفت الأنظار إليها؛ حيث أعجب الجمهور بإطلالتها المختلفة. 

وطرحت سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح. 

وتم تصوير الكليب وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.  

"عربية أنا " كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.


وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمى لـ مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم وسمية الخشاب

بجمبسوت أسود.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام

سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

بـ شورت جلد.. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

من فوق ضهر الحصان .. سمية الخشاب تعلن عن أغنية عربية أنا.. فيديو

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

بسبب مباراة القمة.. جنايات طنطا تقضي بسجن المتهمين بقتل شاب

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

أنت وحظك.. عيد حب مميز وفركشة لأصحاب هذه الأبراج

AdvertisementS

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. قصة وفاته المأساوية وشرائه أدوات غُسله

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

أخبار الفن.. تعليق مريم حسين بعد البراءة من هتك العرض.. والوعكة الصحية لـ شويكار

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

الجراد الصحراوي يهاجم دولا عربية ويسبب كوارث.. تفاصيل

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان