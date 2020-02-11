سمية الخشاب تشعل tik tok بفيديو جديد

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو جديد تعلن من خلاله عن مشاركتها فى تطبيق tik tok.
وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو تؤدى بعض الحركات الخاص بالايموشن وخطفت الأنظار إليها؛ حيث أعجب الجمهور بإطلالتها المختلفة.
وطرحت سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح.
وتم تصوير الكليب وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.
"عربية أنا " كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".
وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.