«الزواج من المغتصب».. فضيحة جديدة لأردوغان وحزبه.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية ، تقريرا عن تفاصيل مشروع جديد يعصف بحقوق الفتيات أرضا يحاول حزب أردوغان "العدالة والتنمية " تمريره من البرلمان التركى.





تضمن قانون الزاوج من المغتصب "منح العفو للمغتصبين شريطة الزواج من ضحاياهم وهو الأمر الذى واجه معارضة كبيرة داخل البلاد وخارجها.





وتخوض المدافعات عن حقوق النساء فى تركيا معركة جديدة مع محاولة حزل العدالة والتنمية "الحاكم تمرير مشروع قانون عبر برلمان البلاد للمرة الثانية منذ 4 سنوات.





مشروع القانون الذى يطلق عليه الزواج من المغتصب يجنب الرجال المتهمين بإغتصاب فتيات تحت الـ18 عاما العقوبة فى حال تزوجوا من ضحاياهم.





كشفت للعربية أن حزب أردوغان سيناقش القانون بالبرلمان خلال الأسابيع القادمة بعدما أنهى إعداد ملفه القضائى. المحامية التركية المعروفة غامزه باموك آتيشيله عضوة فى مجلس حزب الشعب الجمهورى المعارض





المحامية التركية اعتبرت أن القانون يعتدى بشكل صارخ على قوانين حماية الأطفال المحلية والدولية ويخرق الدستور التركى ويفوض القوانين التى تعترف بها أنقرة وحملت حزب العدالة والتنمية عواقب تمرير هذا المشروع .





مشروع الزواج من المغتصب ينتهك حقوق الأطفال والفتيات ويخلف عواقب وخيمة بالمجتمع التركى ويسئ للفتيات والسيدات الأتراك على حد سواء .



