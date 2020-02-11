مصرفية كويتية: الإصلاحات الاقتصادية أثمرت تزايد الثقة في السوق المصرية

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.





وأضافت البحر – في بيان صحفي، بمناسبة صدور النتائج المالية السنوية لبنك (الوطني – مصر) عن عام 2019 – أن (الوطني – مصر)، يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة مشيرة إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك عاما تلو الآخر، يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عامًا، على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري.





وأوضحت أن (الوطني- مصر)، أصبح له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري، كما أنه يعد من بين الأسرع نموا في السوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق، وشغل مكانة أكثر تقدما بين البنوك المصرية.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، من أجل تحقيق مزيد من النمو والتكامل بين عملياته الدولية، وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك، خاصة أن مساهمة (الوطني – مصر) تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.





وأشارت البحر إلى أن (الوطني- مصر) يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها، للاستجابة لطلب السوق المتزايد؛ وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.





كانت مجموعة بنك الكويت الوطني، قد أعلنت تحقيق فرع البنك (الوطني – مصر)، 2.16 مليار جنيه (بما يعادل 39.6 مليون دينار) أرباحا صافية في 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه (34.2 مليون دينار) في 2018، بنمو 8.31%، فيما ارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 5.40%، ليبلغ 31.55 مليار جنيه، وارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 51.57 مليار جنيه.





تجدر الإشارة إلى أن بنك (الوطني – مصر)، لديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعا في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، فضلا عن كونه من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي؛ حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.



