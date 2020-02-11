فريدمان يحذر نتنياهو من ضم المستوطنات قبل انتخابات إسرائيل

حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أي خطوة أحادية الجانب بشأن فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية وترسيم الخرائط الحدودية.





جاء تحذير فريدمان ضمن تغريدات اطلقها السفي الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أكد فيها البدء بترسيم الحدود عبر الخرائط وفق ما تنص عليه خطة السلام الأمريكية.

وقال فريدمان، إن عملية رسم الخرائط ستتم من قبل لجنة إسرائيلية - أمريكية مشتركة، موضحا أن أي إجراء من جانب واحد قبل انتهاء عمل اللجنة يهدد خطة السلام والاعتراف الأمريكي، وذلك في إشارة لاعترافها بالخطوة الإسرائيلية المنفردة وفرض السيادة.

وأشار فريدمان إلى أن "تطبيق السيادة سيكون وفق الخطة التي تم الإعلان عنها بعد 3 سنوات من المشاورات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس دونالد ترمب".

كان نتنياهو، قال خلال كلمته في افتتاحية جلسة حكومته الأسبوعية: "لن أُفصّل كل شيء على الإعلام، ولكن الجيش جاهز لعملية ساحقة ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".