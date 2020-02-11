بي بي سي في مرمى الانتقادات بعد تعاقدها مع جريتا ثونبرج لتقديم برنامج

تعاقدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مع الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج، لتقديم سلسلة جديدة عن تغير المناخ.





ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، سيتم متابعة جريتا، البالغة من العمر 17 عامًا، في جميع أنحاء العالم، حيث تلتقي العلماء والقادة السياسيين وتتحدث معهم عن المطلوب لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.





كما ستركز الكاميرات أيضا على لحظاتها الهادئة خلال كتابة خطاباتها، وتحركاتها في جميع أنجاء العالم لإنقاذ الكوكب، والتحديات التي تواجهها.





ورشحت جريتا ثونبرج، في وقت سابق، لجائزة نوبل للسلام للعام الحالى 2020، من قبل اثنين من النواب السويديين.





ومع ذلك، فإن إعلان "بي بي سي" الأخير قوبل بانتقادات شديدة، من قبل البريطانيين، بسبب تورط الهيئة الإذاعية في نزاع مع الحكومة ومشاهديها بشأن رسوم الترخيص المفروضة من أجل تمويل برامجها.





وتساءل أحد الأشخاص على تويتر، عن مؤهلات جريتا لإجراء مقابلات مع أي شخص على الإطلاق، قائلا: " هذا هو أكثر من دعايتها والمعلومات الخاطئة التي تقدمها كما لو كانت واقعية".





وأضاف آخر: ""هناك سبب آخر لإلغاء ضريبة التلفزيون".



