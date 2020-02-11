أزمة فنية بالنادي المصري قبل مواجهة الأهلي فى الدوري

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، ضربة فنية موجعة قبل مواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل، بملعب المكس فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.



تأكد الجهاز الفني، غياب أحمد مسعود الحارس الأساسي للفريق البورسعيدى عن مواجهة الأهلي، بعد إصابته القوية التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمس أمام وادى دجلة فى صدره.



وأكدت التقارير الطبية أن حارس المصري سيغيب عن الفريق البورسعيدى لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 21 يوما.



كما أصبح موقف بهاء مجدى الظهير الأيسر الأساسى غامضا من المشاركة أمام الأهلى بعد تجدد إصابته فى مباراة أمس أمام وادي دجلة وحاجته إلى المزيد من الراحة.



كان المصري حقق فوزا كبيرا على حساب وادى دجلة بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ضمن الجولة الـ 17 فى مباراة شهدت تألق عدد كبير من نجوم المصري على رأسهم الليبي مفتاح طقطق وأحمد ياسر والشيخ موكورو وكريم العراقي.