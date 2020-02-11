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أخبار البلد

وزارة الطيران تدرس تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:24 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني وسفير جورجيا
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نورهان خفاجي

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، سفير دولة جورجيا لدى جمهورية مصر العربية ألكسندر نالبندوف، لبحث سُبل التعاون فى مجالات الطيران المدنى وتنشيط الحركة السياحية وزيادة فرص الاستثمار  وبخاصة فى مجال النقل الجوى.


حضر اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الطيران المدني، بالقاهرة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى.


وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بسفير جورجيا وأشاد بالتعاون الكبير بين البلدين والاستثمارات القائمة فى مجال التجارة والتصنيع والزراعة، مؤكدًا أن تزايد حجم الاستثمارات والتجارة سيساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الجوية، كما ناقش الجانبان سبل تحديث اتفاقية النقل الجوى بين مصر وجورجيا وإمكانية تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا لزيادة المنافع المتبادلة بين البلدين .


كما أعرب  ألكسندر عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة بين الدولتين في جميع المجالات وخاصة مجال الطيران المدني معربًا عن حرص دولة جورجيا على زيادة فرص الاستثمار مع الدولة المصرية وخاصة في ظل استقرار المناخ الاقتصادي والأمني الذي تعيشه مصر.


جدير  بالذكر أن شركة ايركايرو تسير رحلات أسبوعية منتظمة بين الغردقة وشرم الشيخ وتبليسي .

وزارة الطيران تدرس تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا
وزارة الطيران تدرس تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا
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