معقل كورونا.. كيف تستقبل مدينة ووهان الصينية المواليد الجدد..ِ شاهد

نشرت فضائية العربية تقريرا عن استقبال مدينة ووهان الصينية الموبؤة بكورونا المواليد الجدد.

وأضاف التقرير: لم تتأكد إصابتهم به بعد ولكنهم بالحجر الصحي سيعزلون لمدة 14 يوما حتي تؤكد الفحوصات أنهم بخير.





وأشار التقرير إلي أن أمهاتهن أصابهن الفيروس أثناء الحمل أحدهم جاء بعملية قيصرية بعد أن ساءت حالة والدته المصابة بالفيروس وتم تسجيل مولودة جديدة مصابة بالفيروس لتكون أصغر مصابة به.



