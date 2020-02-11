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معقل كورونا.. كيف تستقبل مدينة ووهان الصينية المواليد الجدد..ِ شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:26 م
حديثي الولادة
حديثي الولادة
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ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية تقريرا عن استقبال مدينة ووهان الصينية الموبؤة بكورونا المواليد الجدد.

وأوضح التقرير أن المواليد في مدينة ووهان معقل الفيروس استقبلتهم الدنيا بالعزل والسبب فيروس كورونا الذي انتشر في الصين منذ أيام وأصاب عددا كبيرا من المواطنين.
 
وأضاف التقرير: لم تتأكد إصابتهم به بعد ولكنهم بالحجر الصحي سيعزلون لمدة 14 يوما حتي تؤكد الفحوصات أنهم بخير.

وأشار التقرير إلي أن أمهاتهن أصابهن الفيروس أثناء الحمل أحدهم جاء بعملية قيصرية بعد أن ساءت حالة والدته المصابة بالفيروس وتم تسجيل مولودة جديدة مصابة بالفيروس لتكون أصغر مصابة به.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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