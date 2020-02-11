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مرأة

آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:43 م
أغرب تصميمات مهند
أغرب تصميمات مهند كوجاك
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حياة عبد العزيز
اعتاد مصمم الأزياء مهند كوجاك على تصميم الفساتين الغريبة التي تلفت أنظار الجميع، فهو يستخدم الأقمشة غير التقليدية، مثل الكوفرتة.

كما أنه استخدم مواد أخرى في التصميم مثل الزجاج في تصميم فستان الفنانة درة.

كما أنه أثار جدلًا في الفترة الأخيرة بعد ظهور العديد من الفنانين والفنانات بتصميماته سواء في المهرجانات أو العروض الخاصة للأفلام.

وجاءت أبرز الفنانات التي ارتدت من تصميمات مهند كوجاك هن  درة، ومي عمر، وليلى علوي، أسماء جلال، وسوسن بدر، ونيللي كريم وآخرهن ناهد السباعي.

وإليكم أغرب تصميمات فساتين مهند كوجاك.
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك
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