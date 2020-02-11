آخرهن الكوفرته.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك

اعتاد مصمم الأزياء مهند كوجاك على تصميم الفساتين الغريبة التي تلفت أنظار الجميع، فهو يستخدم الأقمشة غير التقليدية، مثل الكوفرتة.





كما أنه استخدم مواد أخرى في التصميم مثل الزجاج في تصميم فستان الفنانة درة





كما أنه أثار جدلًا في الفترة الأخيرة بعد ظهور العديد من الفنانين والفنانات بتصميماته سواء في المهرجانات أو العروض الخاصة للأفلام.









وإليكم أغرب تصميمات فساتين مهند كوجاك.