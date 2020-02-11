تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا.. فيديو

كان ذلك عقب التصعيد التركي في سوريا وتهديد أردوغان للجيش السوري مجددا، مؤكدا أنه سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية، وذلك عقب مقتل الجنود الأتراك في إدلب.





ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن بلاده ستعلن غدًا الخطوات التي ستتخذها بشأن إدلب السورية.





وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طاقم مروحية تابعة لقوات الجيش السوري أسقطتها ميليشيات تابعة لتركيا في ريف إدلب.





وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري.





وأكدت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا إسقاطها مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ أرض جو.





كما شنت الفصائل السورية الموالية لتركيا هجوما على النيرب وسراقب بريف إدلب بدعم مدفعي تركي، في مواصلة من أنقرة لدعم الجماعات الإرهابية ضد سوريا.