AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لإرسال تركيا تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا.

وأوضحت روسيا اليوم، أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة هاتاي على الحدود مع سوريا.

كان ذلك عقب التصعيد التركي في سوريا وتهديد أردوغان للجيش السوري مجددا، مؤكدا أنه سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية، وذلك عقب مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن بلاده ستعلن غدًا الخطوات التي ستتخذها بشأن إدلب السورية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طاقم مروحية تابعة لقوات الجيش السوري أسقطتها ميليشيات تابعة لتركيا في ريف إدلب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري.

وأكدت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا إسقاطها مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ أرض جو.

كما شنت الفصائل السورية الموالية لتركيا هجوما على النيرب وسراقب بريف إدلب بدعم مدفعي تركي، في مواصلة من أنقرة لدعم الجماعات الإرهابية ضد سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يهدد والجيش السوري يتقدم.. تحرير سراقب بإدلب لأول مرة من 2011

تركيا تدعي تدمير 115 موقعا للجيش السوري ردا على مقتل 5 من جنودها

بصاروخ أرض جو.. ميليشيات تابعة لتركيا تعلن إسقاطها لمروحية تابعة للجيش السوري

تصعيد خطير.. تركيا تبدأ الهجوم على مناطق حررها الجيش السوري

أول تعليق سوري على العدوان التركي على إدلب وريف حلب

شاهد.. لحظة سقوط مروحية تابعة للجيش السوري ومقتل طاقمها

ترشيحاتنا

معندوش خبرة.. نجم المقاصة يكشف لـ «صدى البلد» سر فشل تجربة ميدو

كارتيرون يتغزل في مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ دوري الأبطال

عبدالحفيظ يحسم موقف صالح جمعة من العرض الفنلندي

بعد تعرض شويكار إلى خطأ طبي.. حورية فرغلي ونور الشريف وأحمد فهمي أبرز المتضررين

نجم أوغندا لـ صدى البلد: عبد الله السعيد أفضل من جميع لاعبي الأهلي والزمالك

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور

أول لقاء بـ ناشر فيروس كورونا في أوروبا.. يكشف مفاجأة وهذا ما قاله.. صور

توافد أهالي الجيزة على لجنة النهضة للغات بعد انتهاء الراحة .. صور