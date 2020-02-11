أسوة بـ الصحفيين.. تحرك برلماني عاجل لـ صرف بدل تكنولوجيا واطلاع للمحامين

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراح موجه إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بصرف بدل تكنولوجيا واطلاع المحامين أسوةً بالصحفيين مقابل الاطلاع والتكنولوجيا وكذلك القضاة ووكلاء النيابة.





وأوضح أبو طالب أن طبيعة عمل المحامين هى الاطلاع على كل ماهو جديد والبحث والقراءة لكل القوانين الجديدة والقديمة واللوائح التنفيذية وأحكام محكمة النقض، مشيرًا إلى أنهم يشاركون السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف"، فضلا عن دورهم في مساعدة المواطنين في رد حقوق المظلومين.





وأضاف أن المحامي أحد أضلاع مثلث العدالة، وحتي تستقيم هذه الأضلاع لا بد أن يكون هناك توازن بينهم جميعا (المحاماة - القضاء – الشرطة)، فمن غير المقبول أن يكون الوضع المادي لـ"القضاء الواقف" سيء وخاصة الشباب منهم، خاصة وأنه إذا وازنا بين عمل القاضي وعمل المحامي، لوجدنا أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي هي الخلق والإبداع والتكوين.