زاهي حواس: معبد ديبود المصري بمدريد يزوره ملايين السياح سنويا ..فيديو

قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إنه عقد مؤتمرًا صحفيًا أمام معبد ديبود بمدريد، ونقلته ما لا يقل عن 100 محطة إذاعية وتلفزيونية وصحفية.





وأضاف زاهى حواس ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه طالب خلال المؤتمر بعودة المعبد إلى مصر؛ لأننا أعطيناهم هذا المعبد هدية، ويجب أن يحافظوا عليها؛ لأنه معرض للأمطار بصفة مستمرة، وحجر المعبد لا يتحمل هذه العوامل.









وأوضح زاهى حواس ، إذا كانت الحكومة الإسبانية غير قادرة على حماية هذا المعبد فليقوموا بإعادته إلى مصر مرة أخرى.





وتابع زاهى حواس، أن عمدة مدريد بعد إلقاء كلمتي وملاحظتي على المعبد، قال لي "نشكرك على هذه الملحوظة المهمة ولكن هذا المعبد يشكل أهمية كبيرة لنا".





وأشار زاهى حواس، إلى أن المعبد يزوره ملايين من السياح سنويًا، وكان هدفي الأساسي من المؤتمر دعوة السياح إلى زيارة المعالم الأثرية المصرية.



